المتوسط:

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يجب ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي “أبدا”، مشددًا على ضرورة احتواء أنشطة إيران في كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان.

وتابع “ماكرون”، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، أنه يجب احتواء النفوذ الإيراني وأنشطتها الباليستية، مؤكدا على أهمية ألا تقود سياسة إيران إلى حرب في الشرق الأوسط.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الاتفاق النووي “لا يتعاطى مع كل الجوانب المهمة”، موضحا أنه لا يمكن التخلص من الاتفاق.

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي قد استقبلوا ماكرون بالتصفيق وقوفا لمدة 3 دقائق، قبل أن يبدأ بإلقاء الخطاب الذي تضمن إشادة بتاريخ الصداقة بين البلدين.

The post “ماكرون”: يجب ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي “أبدا” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية