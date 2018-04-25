أمطار غزيرة ونادرة تغمر شوارع القاهرة

القاهرة-العنوان

هطلت أمطار غزيرة نادرة في هذا التوقيت من السنة، على العاصمة المصرية، ومناطق أخرى من البلاد، حيث غمرت مياهها الطرق وأحد الأحياء الجديدة شرقي القاهرة.

وأجبر هطول الأمطار الذي بدأ في وقت متأخر من الثلاثاء واستمر إلى اليوم الأربعاء الجهات المختصة على غلق الطرق السريعة التي تربط القاهرة بمحافظات أخرى.

وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة لعدة ساعات، ما أجبر بعض المسافرين على قضاء الليل داخل سياراتهم.

وكانت القاهرة الجديدة، وهو حي محاط بالأشجار شرقي العاصمة، الأكثر تضررا حيث سقطت الكابلات الكهربائية في مياه الأمطار التي حاصرت المواطنين داخل سياراتهم.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إن الشرطة أنقذت 24 شخصا – 21 طالبا مدرسيا وسائق الحافلة واثنان من المشرفين – حوصروا أثناء رحلة إلى محمية طبيعية قرب القاهرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تستمر الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة، وإنه من المتوقع أن يتحسن الطقس في أنحاء البلاد بدءا من يوم الجمعة.

المصدر-وكالات

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