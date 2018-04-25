توافد أعيان المنطقة الغربية و قادة عسكريين إلى بنغازي و استعدادات امنية لاستقبال حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل مشائخ واعيان من قبائل المنطقة الغربية وعدد من قيادات القوات المسلحة برئاسة اللواء ادريس مادي إلى مدينة الرجمة في بنغازي وذلك لاستقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

تأتي تلك الزيارة في أعقاب تأكيدات الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري عن عودة المشير خليفة حفتر غدا الخميس إلى بنغازي إثر زيارته اليوم للعاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد ليبي رفيع المستوى بعد تعافيه من وعكة صحية .

كما وجهت الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى مراسلات لعدد من الجهات الأمنية والضبطية في المدينة تقضي باتخاذ جملة من التدابير الأمنية. وبحسب وكالة الأنباء الليبية فان الإجراءات التي دعا إليها منسق عام الغرفة ادريس الريشي في عدد من المراسلات تتمثل في منع التجول بالسيارات المحملة بالأسلحة داخل المدينة، والتشديد على طلب رخصة القيادة، ومنع تجول السيارات ذات الزجاج المعتم سواء كانت تابعة لأي من الوحدات العسكرية أو الجهات الضبطية. وتقضي الإجراءات بمنع دخول السيارات المستعملة والمحمولة عبر الشاحنات للمدينة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل الخاصة بها أو تقييدها ضمن سجلات تحوي أسماء مالكيها، وتنشأ في مدخل المدينة حظيرة جمركية تباشر إجراءاتها بالخصوص .

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