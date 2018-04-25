زعيم المعارضة الأرمينية: روسيا لن تتدخل في الأزمة

قال زعيم المعارضة في أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، إنه اجتمع مع مسئول روسي وحصل على تأكيدات بأن موسكو لن تتدخل في الأزمة السياسية في أرمينيا.

وأرمينيا حليف وثيق لروسيا. وشهدت الأزمة هناك خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات مناهضة للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، مما أجبر رئيس الوزراء سيرج سركسيان على الاستقالة من منصبه يوم الاثنين.

وقال باشينيان للمحتجين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية بوسط يريفان "عقدت اجتماعًا مع مسئول من موسكو وحصلت على تأكيدات بأن روسيا لن تتدخل في الأزمة الداخلية لأرمينيا".

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس أرمينيا أرمين سركسيان هاتفيًا في وقت سابق اليوم واتفقا على ضرورة أن تتحلى القوى السياسية في أرمينيا بضبط النفس وأن تكون مستعدة لحل الأزمة من خلال المحادثات.

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