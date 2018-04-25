تجربة خاميس رودريجيز تحفز ريال مدريد لضم محمد صلاح

كتب- محمود السيد

يعتبر الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، ضمن خيارات فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب المستوى الرائع للفرعون مع الريدز هذا الموسم.

وحسب ما نشره موقع "البرنابيو" ذو الميول المدريدية، فإن ريال مدريد يحتاج لـ 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول الذي يعتقد أن المصري قيمته المالية أعلى من البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل لبرشلونة في يناير الماضي مقابل 160 مليون يورو.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى برصيد 43 هدفا متفوقا على كريستيانو رونالدو بهدف عقب تسجيل ثنائية في فوز ليفربول على روما "5-2" في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج.

وأشار الموقع إلى أن انتقال محمد صلاح سوف يزيد الترويج لريال مدريد من الناحية الاقتصادية بفضل متابعي الفرعون في أفريقيا ومصر وهم أكثر من 90 مليون شخص.

وأبرز الموقع في نهاية تقريره بأن نقطة الترويج كانت من عوامل تعاقد ريال مدريد مع الكولومبي خاميس رودريجيز في صيف 2014 مقابل 80 مليون يورو من موناكو الفرنسي والذي قد يتكرر مع الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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