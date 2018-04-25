التشكيل.. كريستيانو رونالدو يتحدى ليفاندوفسكي في موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد

كتب- محمود السيد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "اليانز أرينا".

وتخلى زيدان عن مواطنه كريم بنزيما من الهجوم للمباراة الثانية على التوالي بتشامبيونزليج واعتمد على لوكاس فاسكيز محله بعدما غاب كريم عن لقاء الإياب لربع نهائي البطولة ضد يوفنتوس الإيطالي "3-1"، وأيضا الويلزي جاريث بيل الذي شارك أمام السيدة العجوز منذ البداية.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى:كيلور نافاس

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش،إيسكو

الهجوم: فاسكيز وكريستيانو رونالدو

وعلى دكة الاحتياط كل من: كيكو كاسيا، باييخو، ثيو، بيل، بنزيما، اسينسيو، كوفاسيتش

في المقابل جاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أولريتش

الدفاع:كيميتش، هوملز، بواتينج، رافينيا

الوسط: خاميس رودريجيز، خافي مارتينيز، توماس مولر

الهجوم: ريبيري، روبن، ليفاندوفسكي

وعلى دكة الاحتياط كل من شتراك، فاجنر، زوله، برانت، تياجو ألكانتارا، روده، توليسو.

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