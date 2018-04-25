على خطى ميسي.. هل يرتدي صلاح شارة قيادة الفراعنة في المونديال؟

بات محمد صلاح، المتنفس الكروي للشارع المصري الذي يجد فيه الجميع مصدر السعادة والإلهام، وتنتظر الجماهير مبارياته مع ليفربول بشكل أسبوعي من أجل النزول إلى المقاهي يتابعون مبارياته باهتمام شديد، نظرًا لما يسجله داخل الملعب، من أهداف وتقديمه مستويات مميزة ليواصل تألقه في ملاعب كرة القدم العالمية.

وكما قالها المعلق الجزائري حفيظ دراجي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما سجل الهدف الأول للريدز: "أنت حالة يا صلاح لا تتكرر كثيرًا"، فهو بالفعل حالة فريدة من نوعها، فهو أول مصري يتوج بلقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية وأول مصري يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ويحطم الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى، حتى بات الغرب يرشحه بقوة لأن يتوج بلقب أفضل لاعب في العالم هذا العام.

ومع المسيرة المذهلة التي يقدمها صلاح في الملاعب الأوروبية، وقيادته للمنتخب الوطني للتأهل إلى مونديال روسيا بعد غياب 28 عامًا عن المحفل العالمي، يبقى التساؤل: هل يستحق صلاح ارتداء شارة قيادة الفراعنة في كأس العالم؟

وفي الوقت الحالي، يعد عصام الحضري هو قائد المنتخب ومن خلفه يأتي الظهير الأيمن للنادي الأهلي أحمد فتحي، ولكن مع الالتفاف الكبير للجماهير واللاعبين خلف "الحالة" محمد صلاح، يستحق "ملك مصر" كما تلقبه الصحافة العالمية أن يحمل شارة القيادة للفراعنة في المحفل الكروي الأهم على الأرض والذي لا يأتي إلا كل 4 سنوات ولنا في ليونيل ميسي مثال.

شاركت الأرجنتين في مونديال جنوب إفريقيا 2010 بكتيبة مدججة بالنجوم يأتي على رأسهم أفضل لاعب في العالم في ذلك العام ليونيل ميسي، وقرر دييجو أرماندو مارادونا مدرب الفريق حينها أن يحمل اللاعب خافيير ماسكيرانو شارة القيادة في كأس العالم.

وبالفعل كان ماسكيرانو هو قائد الأرجنتين في أول مبارتين أمام كل من نيجيريا وكوريا الجنوبية، وبعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا، لم يدفع مارادونا بماسكيرانو في المباراة الختامية لدور المجموعات ويقرر حينها منح شارة القيادة للنجم الأول للفريق ليونيل ميسي.

وأتت تلك الخطوة على الرغم من وجود خوان سيباستيان فيرون في التشكيل الأساسي للفريق، وهو واحد من أفضل اللاعبين حينها مع الأرجنتين وسبق أن شارك قبلها في نسختين لكأس العالم عامي 1998 في فرنسا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، إلا أن ذلك لم يمنع مارادونا من منح الشارة لملهم الفريق الأول تمهيدًا لمنحه الشارة بعد المونديال مباشرة وحتى تلك اللحظة.

فهل يحمل الملهم الأول للفراعنة شارة القيادة في مونديال روسيا الصيف المقبل؟

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