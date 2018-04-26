كاني ويست يعود لـتويتر ويلمح إلى رغبته في الترشح للرئاسة الأمريكية

عاد المغني البالغ من العمر 40 عاما للظهور على تويتر بعد غياب استمر عامًا وأثنى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إنه رغم عدم اتفاقه معه في كل شيء إلا أنه يعتبره شقيقه.

ودخل ويست الذي فاز بإحدى وعشرين جائزة جرامي خلال مسيرته الغنائية مصحة نفسية في لوس أنجليس في نوفمبر 2016 وآثر بعدها التقليل من ظهوره العام.

وعاد ويست الذي قال في عام 2015 إنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة للحديث عن طموحاته بشأن منصب الرئاسة.

وقال عندما نصبح الرئيس يتعين أن نغير اسم الطائرة (الرئاسية) إلى "ييزي" وذلك في إشارة إلى خط إنتاج أحذية ييزي المملوك له.

وأضاف في تغريدة أخرى "لم يعد لدي مدير أعمال.. لا يمكن لأحد أن يدير أعمالي". ولم يرد مدير أعماله سكوتر براون على طلب للتعليق.

وخلال الأيام القليلة الماضية قال ويست إنه سيطلق أربعة ألبومات جديدة في يونيو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا