المتوسط:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعيق حركة الشحنات والمواد الإغاثية إلى الداخل اليمني.

وأوضح المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض أمس الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية منعت سفن إغاثة من دخول ميناء الحديدة، رغم إعطائها التصاريح اللازمة من قبل قوات التحالف في عملية تأخير دخول المواد اللازمة والإغاثية لميناء الحديدة بغرض رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء في الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بإعاقة تحرك الشحنات والمواد الإغاثية وبعض الصهاريج الخاصة بالوقود المتواجدة في نقطة التفتيش في ذمار وهى تخص إحدى المنظمات الأممية التي يبلغ عددها تقريبا حوالي 11 شاحنة وموجودة في نقطة التفتيش والجمارك في ذمار، مستعرضاً بعض الصور لتدفق المساعدات الإنسانية ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تشمل المناطق اليمنية كافة.

واستعرض المتحدث باسم التحالف أسماء السفن التي كانت موجودة في منطقة الانتظار، مبيناً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصلت مع العديد من المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية فيما يخص سوء إدارة دخول هذه السفن إلى ميناء الحديدة.

The post ميليشيا الحوثي تعرقل إغاثة متضرري اليمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية