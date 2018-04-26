5 أسباب تجعل برج الثور الصديق الأفضل لك

1- مصدر ثقة

دون الاتصال سوف تجده بجوارك دائما حال الحاجة إليه، ولن يجعل الأمر متروكا لك أبدا فحتى إن رفضت وجوده بجوارك ستجده أيضا يفرض نفسه عليك، حتى لا يتركك بمفردك.

2- غالبا يكون على حق

لا أحد يقول: "قلت لك" أكثر من الثور، لأنه أغلب الوقت يكون على حق، لرؤيته للأمور بشكل مختلف كثيرا، قد يكون هذا ناتجا عن طيبته وشعوره بالآخرين وحسه العالى أيضا.

3- الأصدقاء على رأس قائمته

إذا قام أحدهم باختراق قلبك، فسوف يكون الثور أول من يقف بجانبك للدخول في علاقة جيدة وسوف يريحك بالنصائح والكلمات المستقبلية التحفيزية.

4- يبحث عن الأفضل له ومن حوله

لن يرتاح "الثور" إذا كان ثاني أفضل شخصية في أى مكان ومكانة، فيسعى دائما أن يكون الأول والأفضل خاصة في العمل، لكنه يحب أن تتحسن الأمور أيضا مع أصدقائه وأغلب الوقت يسعى إلى ذلك إذا كان الأمر في يده.

5- يحتفل بأصغر الإنجازات

مظبوط.. شخصية تبحث عن السعادة وطرق الاحتفال، فإذا فاز في مسابقة ما مؤكد أنه يعزمك أنت وأصدقائه للاحتفال أو يذهب لشراء شيء لنفسه للاحتفال.

مظبوط..هو يعتني بالآخرين في كل الأوقات خاصة أوقات المرض لأنه عاطفي وحساس للغاية، وإذا كنت في حاجة إليه للشكوى أو الاحتفال ستجده بجوارك، لذلك أنصحك بالبحث عن شخص ينتمي إلى برج "الثور" لبناء علاقة صداقة معه تدوم إلى الأبد.

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