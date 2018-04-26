ليفربول يصدم ريال مدريد بسبب محمد صلاح

كبت- محمود السيد

حدد نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من التخلي عن الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق لريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول لا يرغب في التخلي عن محمد صلاح الذي يعتبر ركيزة أساسية في الفريق هذا الموسم ولن يقبل أي عروض من العملاق الإسباني ريال مدريد له.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول سوف يرفض عروض ريال مدريد حتى إذا قدم عرضا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح لأنه لا نية داخل النادي لبيعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يتبقى 4 مواسم في عقده مع ليفربول الذي ضمه في الصيف الماضي مقابل 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا والنادي سوف يقيم عقده الحالي في ظل العلاقة الرائعة مع وكيل أعماله رامي عباس.

وكشفت الصحيفة عن اهتمام ريال مدريد بمحمد صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي حوله في كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة محمد صلاح الحالية تقترب من 100 مليون إسترليني لكن ريال مدريد قد يقدم عرضا بقيمة 200 مليون إسترليني لضم الفرعون المصري لكن ليفربول لا ينوي بيعه.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول يريد الحفاظ على محمد صلاح وباقي تشكيلة يورجن كلوب في الموسم المقبل لذلك ينوي النادي أيضا تحسين عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي تألق في فوز الفريق على روما 5-2 بعدما سجل ثنائية.

ولا يملك محمد صلاح أي شرط جزائي في عقده مع ليفربول الذي ضمه من روما في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو.

واعتبرت الصحيفة أن انتقال محمد صلاح لريال مدريد سوف يؤثر على صفقة البرازيلي نيمار غير السعيد في صفوف باريس سان جيرمان الذي ضمه في الصيف الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا