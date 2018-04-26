الريال يهزم البايرن في عقر داره.. ويقترب من نهائي شامبيونزليج

كتب- محمود السيد

فاز ريال مدريد الإسباني على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في ملعب "اليانز ارينا".

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء المقبل.

الشوط الأول:

وبدأ فريق بايرن ميونخ اللقاء سريعا عندما استغل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خطأ ساذج من داني كارفخال لكنه فضل إرسال عرضية لتوماس مولر لم تكن دقيقة ليفشل الفريق البافاري في الاستفادة من أول ظهور له في منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة الأولى.

بالمقابل ضغط ريال مدريد بصورة قوية على لاعبي بايرن ميونخ من أجل منع أصحاب الأرض من بناء الهجمات من الخط الخلفي.

وتلقى فريق بايرن ميونخ ضربة موجعة بإصابة الهولندي آريين روبن في الدقيقة 8 ليدخل الإسباني تياجو ألكانتارا بدلا منه.

وخلال الربع ساعة الأول من المباراة، استحوذ بايرن ميونخ على الكرة بصورة جيدة بينما ريال مدريد لعب بهدوء وحذر دفاعي واعتمد على الهجمات المرتدة بوجود كريستيانو رونالدو وفاسكيز وايسكو.

وجاءت أول تسديدة في اللقاء من البرازيلي رافينيا في الدقيقة 18 الذي أطلق تسديدة بعيدة المدى لكنها كانت سهلة على الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكان أول ظهور لريال مدريد في منطقة جزاء بايرن ميونخ عندما استغل داني كارفخال سوء إخراج البرازيلي رافينيا لكرة في الدقيقة 22 لكن تسديدته كانت سهلة على الحارس أولريتش.

وافتتح جوشوا كيميتش التهديف لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 28 بعدما استلم تمريرة رائعة من خاميس رودريجيز ليخدع الحارس كيلور نافاس الذي يحتمل مسؤولية الهدف.

خلال 30 دقيقة لم يغير ريال مدريد من أسلوبه بالاعتماد على الهجمات مع ترك الكرة والاستحواذ لبايرن ميونخ الذي استغله وسجل الهدف الأول عن طريق كيميتش.

وفشل الفرنسي فرانك ريبيري في استغلال التمريرة الرائعة من تياجو ألكانتارا عندما انفرد بالكوستاريكي نافاس لكن تعامل معها بصورة سيئة في الدقيقة 33.

واضطر يوب هاينكس، مدرب بايرن ميونخ إلى إجراء التغيير الثاني بخروج جيروم بواتينج الذي تعرض للإصابة ودخول نيكولاس زوله بدلا منه في الدقيقة 34.

وأهدر ماتس هوملز فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ بعد ركلة ركنية حولها ليفاندوفسكي له لكن سدد في مدرجات اليانز ارينا في الدقيقة 40.

ونجح البرازيلي مارسيلو في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 44 من تسديدة صاروخية من خارج من منطقة الجزاء التي لم يستطع أولريتش التعامل معها.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يعيد التقدم لبايرن ميونخ بعدما حول ركلة خاميس رودريجيز الثابتة برأسية قوية لكن الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لها على مرتين بالدقيقة 46.

وخلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل(1-1)، سيطر بايرن ميونخ عليه بنسبة 55% وصنع 3 فرص على مرمى ريال مدريد الذي حصل على فرصتين للتسجيل التي جاءت بواسطة الهجمات المرتدة.

الشوط الثاني:

دفع الفرنسي زين الدين زيدان، بماركو أسينسيو في بداية الشوط الثاني بدلا من إيسكو بعد الحالة السيئة التي ظهر بها الأخيرة خلال الشوط الأول.

وبدأ الفريق الملكي الشوط الثاني بصورة أفضل بالاستحواذ على الكرة وسط حذر كبير من أصحاب الأرض.

وفشل كيميتش في الاستفادة من المجهود الفردي لريبيري الذي رواغ كاسيميرو وارسل عرضية رائعة أرضية لكن زميله في الفريق البافاري لم يستطع تحويلها لهدف في وجود الثلاثي مارسيلو وفاران وراموس في الدقيقة 51.

ونجح ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد هجمة مرتدة رائعة بينه وبين لوكاس فاسكيز الذي مرر له الكرة وجها لوجه مع أولريتش الذي لم يستطع التصدي لتسديدة بديل إيسكو في الدقيقة 57.

وتألق كيلور نافاس في تسديدة الفرنسي فرانك ريبيري الذي كاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 59 لكن حارس ريال مدريد كان في الميعاد وعاد نافاس ليتصدى لتسديدة أخرى من الفرنسي ريبيري في الدقيقة 61.

واستحوذ بايرن ميونخ على الكرة بصورة كبيرة بعد الهدف الثاني لماركو أسينسيو وسط ركون ريال مدريد إلى الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة واضطر زيدان إلى استبدال داني كارفخال بالفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 66 بعد إصابة الأول.

وألغى الحكم هدفا لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 71 بداعي لمسة يد على مهاجم ريال مدريد بعدما استلم تمريرة طويلة من لوكا مودريتش.

وأنهى يوب هاينكس التغييرات الثلاثة بخروج خافي مارتينيز ودخول كورتين توليسو بدلا منه في الدقيقة 74.

وأهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بعدما قام بمجهود فردي رائع لكن أولريتش تألق في تسديدة الفرنسي في الدقيقة 75.

مع دخول المباراة 10 دقائق الأخيرة، استمر استحواذ بايرن ميونخ على الكرة لكنه لم يستطع فك الحصون المدريدية المتكتلة في الخط الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

وفشل روبرت ليفاندوفسكي في تحول تمريرة رائعة من تياجو ألكانتارا في الدقيقة 88 بعدما لم يعرف الطريق إلى المرمى لينتهي التعادل بفوز ريال مدريد على بايرن ميونخ بهدفين لهدف.

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