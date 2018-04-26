سول: زعيم كوريا الشمالية سيعبر خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين للقاء مون

أعلنت كوريا الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيعبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يقسم الكوريتين في الساعة 0930 صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) للقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وسيحضر الوفد الكوري الشمالي، الذي يضم كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي حضرت حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بيونج تشانج ، في حفل استقبال رسمي الساعة 0940 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب تصريح كبير موظفي الرئاسة إم جونج سيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وقال إم، إن المحادثات الأولى في القمة التاريخية بين الكوريتين ستبدأ الساعة 1030 صباحا بعد أن يوقع كيم في دفتر الزوار وتُلتقط له صور تذكارية.

وأضاف أنه في وقت لاحق من اليوم، سيزرع الزعيمان شجرة صنوبر تعود إلى عام 1953 عندما تم التوقيع على اتفاقية الهدنة الكورية، وذلك قبل توقيع اتفاقية وإعلانها.

وفي الساعة السادسة والنصف مساءً سيحضر كيم ومون مأدبة استقبال على أن يتبعها مراسم وداع.

وتسبق هذه القمة، اجتماع مرتقب بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتوقع أن يتم في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

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