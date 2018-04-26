ترامب قد يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي قبل القمة مع كيم

قال مسئول بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن قبل قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بهدف السعي لاتفاق على نزع السلاح النووي.

ومن المزمع أن يلتقي مون بكيم يوم الجمعة فيما قال ترامب إنه قد يجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي في أواخر مايو، أو في يونيو.

وتحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع نظيره في كوريا الجنوبية تشونج يوي-يونج، يوم الأربعاء وناقشا "التطلع لاجتماع بين الرئيسين قبل القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية وتقول إنها ستواصل سياسة "الضغط لأقصى حد" على بيونجيانج عبر العقوبات لتحقيق هذا الهدف.

وقال مون الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية أبدت التزاما بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وأعلنت بيونجيانج يوم السبت أنها ستعلق على الفور إجراء التجارب النووية والصاروخية.

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