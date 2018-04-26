اختيار دبلوماسية سويسرية مبعوثة للأمم المتحدة لبورما

اختار الأمين العام للأمم المتحدة سفيرة سويسرا حاليا في ألمانيا كرستين شرانر بورينيه (54 عاما) لتكون مبعوثته الخاصة إلى بورما، وفق ما علم الأربعاء في الأمم المتحدة.

والمبعوثة الجديدة وهي محامية في الأصل متخصصة في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وعملت خلال مسيرتها خصوصا سفيرة لبلادها في تايلند.

ويأتي هذا التعيين في وقت يستعد فيه مجلس الأمن للتوجه نهاية الأسبوع إلى بنغلادش وبورما لبحث أزمة اللاجئين الروهينجا.

وكان الأمين العام أنتونيو جوتيريش يبحث منذ أشهر عن شخصية تقبل بها السلطات البورمية.

ومنذ أغسطس، لجأ نحو 700 الف من الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة بعد عمليات عسكرية للجيش البورمي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وتنفي سلطات بورما ذلك مؤكدة أنها أرادت مواجهة متمردين من الروهينغا هاجموا الصيف الماضي مواقع حكومية.

وعلاوة على اللجوء المكثف لعناصر الروهينجا رصدت الأمم المتحدة عمليات حرق وتدمير لقرى ما يجعل من الصعب عودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية في بورما.

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