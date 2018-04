قامت وحدات من الجيش السورى اليوم الخميس، بقصف عدة محاور فى منطقة الحجر الأسود وتمكنت من السيطرة على شبكات أنفاق وكتل أبنية فى منطقة المعامل بريف دمشق بعد القضاء على العشرات من المسلحين وتدمير عتادهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومعقدة بالتنسيق مع الرصد الجوى لتفكيك وقطع خطوط الإمداد والتواصل بين المسلحين فى منطقة الحجر الأسود.

يذكر أن وحدات الجيش السورى كثفت أمس قصفها على محاور تحرك وخطوط الإمداد الرئيسية للتنظيمات المسلحة المنتشرة فى الحجر الأسود فى إطار عمليتها العسكرية المتواصلة لتأمين منطقة جنوب دمشق واجتثاث الإرهاب منها.

The post الجيش السورى يسيطر على شبكات أنفاق بريف دمشق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية