رئيسة الحكومة في مقاطعة مدريد تُقدم استقالتها بسبب كريم لمكافحة الشيخوخة!!

عين ليبيا

قررت رئيسة الحكومة المحلية لمقاطعة مدريد التنحي عن منصبها، بعد أسابيع من اتهامها بتزوير درجة الماجستير الخاصة بها، ولكن هذه المرة ليس بسبب الماجستير، ولكن بسبب عبوتين من كريم مكافحة الشيخوخة.

وحسب «بي بي سي» البريطانية، فقد أدينت كريستينا سيفوينتس هذه المرة بسرقة عبوتين من كريم مكافحة الشيخوخة تقدر قيمة كل وعاء بنحو 40 يورو (50 دولاراً)، وذلك بعد أن تم نشر فيديو لها يرجع إلى عام 2011، يظهرها وهي تسلم العبوتين في الخفاء إلى حارس أمن المتجر.

هذا وأدانت سيفوينتس (53 عاماً) الفيديو الذي ظهر على موقع «OK Diario» أمس الأربعاء واصفةً إياه بأنه جزء من حملة تهدف إلى إسقاطها.

كما اعترفت سيفوينتس بأن التسجيل أصلي، وقالت: «لقد كان خطأ لا إرادي مني وتم استخدامه سياسياً لإسقاطي».

وتأتي استقالة سيفوينتس بعد أسبوع من تخليها عن شهادة الماجستير الخاصة بها بعد اتهامها بتزويرها، حيث تبين أن اثنين من التوقيعات الموجودة على الوثيقة مزورة.

هخذا تعد استقالة سيفوينتس ضربة لرئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي واجه حزبه سلسلة من فضائح الفساد.

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