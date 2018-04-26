محمد الامين يكتب :

المساعدات الدولية المسمومة.. مسرطنات تركيا.. فضيحة ادوية “المزدهرة”.. الليبيون يدفعون ضريبة الانقسام..



كانت الدولة الليبية أيام الوفرة تشحن طائراتها محمّلة بكميات وافرة من المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية من غطاء وكساء باتجاه الدول المنكوبة والشعوب التي تعيش الكوارث والحروب ونوائب الدهر.. لم تكن جودة المساعدات والمعونات الموجهة إلى بلد تختلف عن تلك الموجّهة إلى بلد آخر.. وكانت المواد الإغاثية خاضعة كأي منتج استهلاكي يستهلكه الليبيون إلى رقابة وقيود التزاما بالقيم الشرعية والأخلاقية والإنسانية..

لكن الشعب الليبي لمْ يلقَ نفس المعاملة من قبل المجتمع الدولي حين ألمّت به المُلمّات وحاقت به الشدائد.. المجتمع الدولي الذي لم يتورّع عن استهداف الليبيين بالأسلحة المحرّمة دوليا.. وهدم بلدهم فوق رؤوسهم في تدخّل فجّ وظالم لن تلبث نتائجه الصحية والبيئية الكارثية أن تظهر بعد فترة ليست بالطويلة في البشر والشجر والحجر، يبدو أنه بصدد استكمال مهمّة تخريبية لم تنتهِ بعدُ تنفّذها أيادٍ قذرة أو ساذجة أعني بها المنظمات الإنسانية والإغاثية..

فقد ثبت أن بعض المساعدات والمواد الإغاثية من دواء وغذاء وحتى بعض الملابس متأتّية من مصادر مشكوك في مصداقيتها أو غير معلومة على الأقل.. أتحدث هنا عن كثير من المصنّفات الصيدلانية والدوائية والمستلزمات التي تُوزّعُ على مستشفياتنا ومراكزنا الصحية المنكوبة بالمدن الداخلية وحتى بالمركز.. فهذه المؤسسات تتجاوز كثيرا القيود والقواعد المنظمة لفحص الجودة والصلاحية تحت ضغط الحاجة الملحة لهذه المواد فتكون النتائج كارثية على المرضى وحتى على التجهيزات والإطار الطبي والتمريضي كذلك..

النصوص والقواعد الصارمة موجودة وربّما كان معظمها معلقا على جدران مؤسساتنا وإداراتنا، لكن القول شيء التطبيق شيء آخر.. وما جرى إعلانه منذ أيام بشأن فساد مواد مقدّمة من الصليب الأحمر قد يكون اكتشافا متأخرا، فما خفي كان أعظم بالتأكيد.. وما قد اكتشفته الجهات الرقابية في المركز ربّما كان استثناء حيث تمرّ مثل هذه المواد دون رقابة أو فحوص أو تدقيق في كثير من المناطق الأخرى!!

هذا فيما يتعلق بمنظمة معروفة كالصليب الأحمر.. فكيف سيكون الحال مع منظمات وجهات أجنبية أخرى مجهولة قد تكون اقترفت الفظائع في حق الليبيين أطفالا وأمهات ومسنين عن قصد أو عن غير قصد؟؟!!..

ومن سوء المصادفات أن الأمر لا يقتصر على المساعدات فحسب.. فقد أُعلِن مؤخرا عن ضبط شحنات مواد غذائية واستهلاكية ذات منشأ تركي تبيّن أنها تحتوي مواد مسرطنة!! وهو أمرٌ صرتُ اعتبرهُ عاديا وغير مثير للعجب منذ أن شاهدتُ تلك السهرة الماراتونية التي جمعت أطراف ما يسمى بفضيحة “شركة المزدهرة” على خلفية رفض الجهات الرقابية لشحنة تتكون من عشرات الحاويات من الأدوية المشكوك في سلامتها وفي مطابقتها للمنشأ!! فضيحة اسماعيل اشتيوي وأصدقائه وخصومه.. وفضيحة وزارة صحة الثني.. شحنة الأدوية هذه التي ملأت الدنيا وشغلت الناس ما تزال موجودة على الأراضي الليبية في مخازن الشركة بالمنطقة الشرقية.. حيث يمكن بكل بساطة أن يُفرجَ عنها في أي وقت وتصبح مستنداتها”سليمة” بموجب أي تفاهم أو صفقة!!

لو كنّا في دولة تحترم نفسها، وفي بلد موحّد ومنظم لكان مكان مواجهة نجوم “فضيحة المزدهرة” في غرف التحقيق وقفص الاتهام بدل الخروج على الشاشات ليُكرّمَ كل منهم على مدى أكثر من أربع ساعات بفرصة كيل الشتائم للآخر والتفاخر والتبجّح والكذب على الليبيين وإثارة تقزّزنا واشمئزازنا حتى الساعات الأولى من الصباح..

لماذا لا يتم اتخاذ قرار صريح وحاسم برفض هذه الشحنة وإعادة الأدوية من حيث أتت كما تنص القوانين؟

لماذا يُسمح بإيوائها على الأراضي الليبية منذ أكثر من عام وكأنها “تتحيّن” غفلة أو حدثا جلل أو تطورات مفاجئة أو أزمة إنسانية أو كارثة، كي تتسلّل إلى المستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية؟؟!! ومن الذي بوسعه أن يستبعد حدوث ذلك؟ ومن الذي يمكنه أن يؤكد التزام أصحابها بعدم ترويجها أو تسريبها شيئا فشيئا إلى أجساد الليبيين حتى يصبح وجودها في السوق أمرا واقعا؟!!

نحن في مجتمع الصفقات.. وفي عهد التفاهمات القذرة.. وفي حقبة الحاجة والندرة التي تبيح استهلاك المسرطنات والتداوي بالعقاقير الفاسدة..

والله المستعان!!

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا