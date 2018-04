إخماد حريق ببئر نفطى فى إندونيسيا أودى بحياة 18 شخصا

أثارا مدمرة تركها حريق شب فى بئر نفط فى إقليم اتشيه بشمال غرب إندونيسيا وأودى بحياة 18 شخصا وأصاب 40، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق مع استمرا التسرب النفطى من البئر.

وأوضحت الصور حجم الدمار الذى خلفه الحريق على الإقليم واحتراق الكثير من أغراض المواطنين، وإصابتهم باصابات بالغة.

وقالت الوكالة الإندونيسية أن الحريق شب فى شرق اتشيه فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلى بعدما فاضت البئر التى يبلغ عمقها 250 مترا بالنفط وتجمع السكان لتعبئته.

وأفاد قائد الشرطة فى شرق اتشيه بأن بئر النفط ربما حفرت بطريقة غير مشروعة وبأن الحريق ربما شب عندما كان يدخن شخص لفافة من التبغ.

وقال المسؤول بالشرطة واهيو كونكورو “نشتبه أن السكان هم من حفروا هذه البئر… ونعتقد أن شخصا كان يدخن فى المنطقة فى ذلك الوقت”.

