تمثال الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا فى متحف “مدام تيسو” بنيويورك

ظهر تمثال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، فى متحف “مدام تيسو” بنيويورك، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونقلت محطة ” NBC ” الأمريكية بأن تمثال ميلانيا ترامب من الشمع قد انضم لقائمة التماثيل الموجودة فى المتحف.

وبحسب القناة، فإن السيدة الأولى تظهر بفستان أزرق اللون وهى واقفة إلى جانب زوجها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

والتقط المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبيسر، صورة مع تمثإلى الرئيس الأمريكى وزوجته، وقال مازحا لقد التقطت الصورة قبل مغادرتى البيت الأبيض، وقد دهشت للتشابه الكبير بين الاثنين.

وأعلن مسئولو المتحف بأن السيدة الأولى أعطت موافقتها على تنفيذ هذا التمثال والذى صنع من الشمع، وجاء اسم التمثال تحت عبارة “أعطنى ميلانيا أن تتكلم”.

