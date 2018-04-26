كوريا الشمالية تعتذر للصين بشدة عن مقتل صينيين في تحطم حافلة

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اعتذر بشدة للصين عن مقتل 32 سائحًا صينيًا في حادث تحطم حافلة هذا الأسبوع.

وفي رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، وزعماء صينيين آخرين، قال كيم إن الشعب الكوري الشمالي "يغمره الحزن".

وأضاف في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "من المحزن للغاية حقا أن يواجه الأشقاء الصينيون المقربون، الذين جاءوا إلى هنا بمشاعر الصداقة مع شعبنا، حادثا غير متوقع على أرضنا".

وأتابع "نقدم اعتذارا شديدا للرفاق الصينيين عن الألم الذي لا يمكن أن تخففه أي كلمة أو عزاء أو تعويض".

ولقي السائحون الصينيون وأربعة كوريين شماليين حتفهم عندما سقطت حافلة من على جسر في كوريا الشمالية في وقت متأخر ليل الأحد ولا يزال هناك صينيان في حالة حرجة.

وعرض التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس صورا لكيم وهو يودع جثث القتلى وهي تنقل إلى قطار قبل إعادتها إلى الصين.

وقالت الصين إن أكثر من 237 ألف صيني زاروا كوريا الشمالية عام 2012 لكنها توقفت عن إعلان أعداد السائحين الصينيين في عام 2013.

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