الشرطة العسكرية الروسية تبدأ دورياتها في القلمون الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية الروسية، بالتعاون مع الشرطة السورية، ستبدأ في تسيير دوريات مشتركة في قرى وبلدات القلمون الشرقي.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن متحدث باسم "مركز المصالحة الروسي في سورية" أن "الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة في بلدات القلمون الشرقي لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية".

وأعلن الجيش السوري أمس القلمون الشرقي "منطقة خالية من الإرهاب"، بعد سيطرته على بلدات الرحيبة وجيرود والضمير، التي كانت تخضع لسيطرة تسع جماعات مسلحة منها "جيش الإسلام".

وقال التليفزيون السوري أمس إنه "تم إخراج 124 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي إلى شمال سورية خلال الأيام الأربعة الماضية وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه يوم الجمعة".

وكان الجيش السوري تمكن في وقت سابق من الشهر الجاري من السيطرة على بلدات الغوطة الشرقية في ريف العاصمة والتي بقيت منذ 2012 المعقل الأبرز للفصائل المسلحة قرب دمشق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا