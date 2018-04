إسرائيل ترحب بإعلان التشيك نقل سفارتها إلى القدس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترحيبه بإعلان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، نية بلاده نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وغرد نتنياهو على صفحته في موقع “تويتر”، الموثقة بالعلامة الزرقاء، قائلا إنه يتطلع إلى استقبال زيمان الذي وصفه بـ”الصديق الحميم”.

أهنئ صديقي الحميم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان على إعلانه الهام حول نقل السفارة التشيكية إلى أورشليم وآمل أنه سيتم تنفيذ هذا القرار سريعا. أتطلع إلى استقباله هنا بكل الحفاوة الذي يستحقها.

وأعلن الرئيس التشيكي أمس الأربعاء عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس خلال مناسبة أقيمت في العاصمة التشيكية براغ بمناسبة الذكرى 70 على قيام إسرائيل، وهو يعد يوم النكبة للشعب الفلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيمان قوله في الحفل إنه خلال الشهر القادم، جمهورية التشيك ستفتتح قنصلية شرف لها في القدس، وسيتم تعيين دان فروبر قنصلا شرفيا، كما أن العديد من المؤسسات الدبلوماسية التشيكية ستنقل مقراتها إلى القدس.

وصرح الرئيس التشيكي أنه اقترح نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس قبل 4 سنوات، وأن بلاده لم تنتظر قرار الولايات المتحدة بهذا الشأن لتحذو حذوها.

وفي 6 يناير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إليها، ومن المتوقع افتتاح السفارة الجديدة في القدس منتصف الشهر المقبل.

