ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الريال على البايرن؟

تفاعلت الصحف العالمية فوز ريال مدريد على نظيره بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالتأكيد على أن عملاق العاصمة الإسبانية وضع أول قدميه في مباراة نهائي بطولة دوري الأبطال التي ستقام في كييف في مايو المقبل.

وعنونت الصحف العالمية بعد انتصار الميرينجي بثنائية على العملاق البافاري في ميونخ الليلة كالتالي:

صحيفة ماركا الإسبانية: البطل ينظر بالفعل إلى كييف

آس الإسبانية : ريال مدريد غير قابل للكسر

موندو ديبورتيفو الإسبانية: مدريد أقرب إلى نهائي كييف بعد الفوز في ميونخ

سبورت الإسبانية : مدريد يعود إلى البايرن ويداعب النهائي

بيلد الألمانية: هدفان حقيقيان ونجمتين مكسورتين .. كسر وألم للبايرن

كيكر الألمانية: رهان البايرن يفشل .. الريال يفوز 2-1 في ميونخ

دايلي ميل البريطانية: ريال مدريد يسحق ويجلب الفوز في بايرن مع استغلال أسينسيو الضعف الدفاعي ليعطي زملاءه الأسبقية في نصف النهائي

دايلي ميرور البريطانية: أسينسيو يسجل هدفًا من ذهب ليضع حامل اللقب على حافة نهائي كييف

لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: بايرن يلعب، ريال زيدان يفوز 2-1

توتو سبورت الإيطالية: مارسيلو وأسينسيو .. ريال مدريد يعود ويفوز في ميونخ

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