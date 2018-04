أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين فى هجوم شنه مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى على مركز للشرطة جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر – لقناة (العربية الحدث) الإخبارية – “إن عناصر من التنظيم هاجموا مركزا للشرطة الاتحادية فى قرية ربيضة جنوب قضاء داقوق بجنوب محافظة كركوك العراقية”، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة 3 أشخاص بجروح.

ومن جانبه، نفى المركز الإعلامى الأمنى العراقى ما تردد عن إسقاط داعش لبعض القرى جنوب محافظة كركوك، داعيا وسائل الإعلام وبعض الأحزاب إلى توخى الدقة والحذر قبل نشر المعلومات وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب عبر تلفيق الأكاذيب.

The post مقتل 2 من عناصر الشرطة العراقية فى هجوم لداعش جنوب كركوك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية