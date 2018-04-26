هناكل إيه النهارده؟.. 3 وجبات سورية رائعة

هل تتمنين اليوم تحضير غذاء مختلفا لعائلتك؟ بعيدا عن الوجبات المعروفة و التى صنعتيها كثيرا لأطفالك حتى شعروا بملل منها؟.. نعم اليوم تستطيعين تحقيق أمنيتك الصغيرة من خلال طاولة طعام سوري مكونة من طبق رئيسي مصنوع من اللحوم وآخر من النشويات بجانب أطباق السلطة.

– الوجبة الرئيسة..الكبة السوري

ما رأيك في وجبة مصنوعة من كرات اللحم والبرغل، وبداخلها حشو اللحم والصنوبر واللوز، مضبوط… رائعة للغاية وفي أقل من ساعة تستطيعين تحضيرها.. جربيها اليوم واعرفي طريقتها من هنا

– الوجبة الثانية..فتة الشورما السوري

ما رأيك في شرائح اللحم المشوح في البصل والتوابل والبقدونس مع سلطة الزبادي الرائعة وقطع الخبز المقرمش، حقا.. رائعة للغاية ومذاقها ممتع، خاصة إن قدمتيها بجانب البطاطس وحلقات البصل المقرمش اعرفي طريقتهم من هنا، وإليك طريقة الفتة.

– الوجبة الثالثة.. الفتوش السوري

إذا كنت تشعرين بملل من أصناف السلطة التقليدية وتبحثين عن وصفة جديدة أنصحك بتجربة الفتوش السوري.. نعم مذاقه رائع للغاية وسعراته الحرارية قليلة أيضا، ويمكنك تناوله حال اتباعك حمية غذائية طريقته هنا

التقديم

غيري مكان تناول الطعام، وأقترح أن يكون في البلكونة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا