طائرة روسية تهبط اضطراريا بسبب إشعال راكب سيجارة بالمرحاض

أعلن أمن الطيران فى دائرة شمال القوقاز الفدرالية الروسية، أن طائرة ركاب كانت فى طريقها من موسكو إلى فلاديقوقاز، هبطت اضطراريا فى مطار مينيرالنيه فودى بسبب تدخين أحد الركاب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وورد فى بيان عن وزارة الأمن الداخلى الروسية: “تلقت إدارة الشرطة فى مطار مينيرالنيه فودى الدولى معلومات حول ضرورة إرسال عناصرها لتفتيش طائرة ركاب حطت اضطراريا فى المطار المذكور وهى فى طريقها من موسكو إلى فلاديقوقاز“.

وذكرت أن قائد الطائرة أفاد بأن أحد الركاب وهو من سكان فلاديقوقاز، أشعل سيجارة فى المرحاض أثناء الرحلة، الأمر الذى استدعى الهبوط الاضطرارى وطلب صعود رجال الشرطة إلى الطائرة.

وأضافت أن الشرطة اقتادت الراكب إلى قسم الشرطة فى المطار على ذمة “انتهاك تشريعات حظر التدخين فى المناطق والمبانى والمرافق ووسائط النقل العامة“.

