اخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 26 ابريل 2018

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 26 ابريل 2018 الساعة 12:25 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.400 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.795 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.921 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.361 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.019 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.563 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.328 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك