ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 26 ابريل 2018 الساعة 12:25 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.400 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.795 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.921 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.361 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.019 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.563 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.328 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

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