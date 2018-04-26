ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 26 ابريل 2018 الساعة 12:25 بعد الظهر القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.400 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.795 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 8.921 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.361 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.019 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.563 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.328 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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