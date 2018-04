دي ميستورا: “أستانا” حققت كل ما يمكن لخفض التصعيد فى سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، إن أستانا أحرزت كل ما باستطاعتها حول سوريا.

وأضاف دي ميستورا أنه في إطار المشاركة غير الواسعة لأطراف الصراع، تعتبر أستانا “مبادرة جيدة جدا”، وأشار المبعوث الأممي إلى أن “أستانا” كانت من المفترض أن تؤدي إلى خفض تصعيد النزاع، لكن ما حدث هو “تصعيد”.

وأكد دي ميستورا أن منصة سوتشي “مبادرة ممتازة، إذا ما كانت ستنظم اللجنة الدستورية”، وعقدت جولات أستانا حتى الآن 8 مرات، فيما يستمر النزاع في سوريا منذ مارس/ آذار 2011.

أما سوتشي فعقد فيها مؤتمر الحوار الوطني السوري، في يناير/ كانون الثاني، وكانت محاولة لجمع أكبر حشد واسع من المشاركين السوريين للتفاوض، وأقر المؤتمر إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.

