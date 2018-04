خبراء يكشفون سر تنازلات زعيم كوريا الشمالية .. انهيار موقع نووى

وسط التخفيف من حدة التوتر حول شبه الجزيرة الكورية، نشر خبراء صينيون صورا قد تسلط الضوء على السبب الحقيقى وراء قرار بيونج يانج التنحى عن تجاربها النووية.

وأكدت مجموعتان منفصلتان من الخبراء الصينيين انهيار موقع نووى فى كوريا الشمالية إثر تجربة، ما عرّض الدول المجاورة لخطر غير مسبوق للتهاطل النووى، حسب صحيفة South China Morning Post الصينية.

وذكّرت الصحيفة فى بيان نشرته اليوم أن بيونج يانج نفذت خمسا من أصل ست تجارب نووية فى موقع بونجى- رى الواقع تحت جبل مانتاب شمال غرب البلاد.

وخلص فريق خبراء الجيولوجيا العاملين فى جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية فى مدينة خفى إلى الاستنتاج بأن التجربة الخامسة والأخيرة والتى نفذت فى 3 سبتمبر المنصرم أحدثت فى الجلب ثغرة هائلة بقطر نحو 200 متر، وجعلت من الجبل كدسا ضخما من حطام هش، نتيجة لتفجير أقوى رأس نووى فى نفق إطلاق، ما أدى إلى انهيار الجبل جزئيا، وتثبت ذلك الصور الفضائية.

وأعرب الخبراء فى بيان لهم عن قلقهم من إمكانية التهاطل النووى نتيجة للحادث، مشددين على ضرورة متابعة الوضع لمنع ذلك.

وأشاروا إلى أن استنتاجاتهم تستند إلى بيانات نحو ألفى مركز خاص برصد الزلازل، وتابعوا أن رصد ثلاثة زلازل فى مناطق مجاورة، فور الحادث، يشكل دليلا إضافيا على أن المنطقة لم تعد مستقرة من الناحية الجيولوجية.

وخلصت دراسة أخرى أجراها خبراء من وكالة “جيلين” لرصد الزلازل بالتعاون مع إدارة الزلازل فى الصين، ومقرها فى مدينة تشانغتشون، إلى الاستنتاجات نفسها، مشيرين إلى أن هذا هو أول حادث انهيار فى موقع نووى بكوريا الشمالية.

