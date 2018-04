مؤتمر سوتشى للأمن يرفض استخدام القوة لحل النزاعات

قال سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، اليوم الخميس، إن المشاركين فى مؤتمر سوتشى التاسع للأمن، رفضوا الإجراءات الأحادية واستخدام القوة التفافا على القانون الدولى لحل النزاعات.

وأضاف باتروشيف -فى تصريحات بختام الندوة الأمنية الدولية، التى عقدت فى مدينة سوتشى وفقا لقناة “روسيا اليوم” أن “بعض المشاركين أكدوا للجانب الروسى أنهم تعرضوا لضغوطات للحول دون مشاركتهم بالمؤتمر، لكنهم حضروا رغم ذلك، فيما اعتذر البعض الآخر عن الحضور لهذا السبب، لكنهم أكدوا استعدادهم للتعاون والعمل المشترك”.

وقال باتروشيف إن “الضغوطات مورست، لكن لم يحصل ممارسوها على النتيجة التى أرادوها، بل هم عزلوا أنفسهم بذلك عن التنسيق وتبادل المعلومات”.

وأشار المسئول الروسى إلى أن المشاركين أكدوا أهمية التعاون والتنسيق فى محاربة الإرهاب، وأولوا أهمية خاصة لتقنيات التصدى للأسلحة البيولوجية واستخدامها المحتمل من قبل الإرهابيين.

وكان رئيس مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، صرح، أمس، بأن ممثلى 118 دولة وصلوا إلى سوتشي، للمشاركة فى الاجتماع الدولى الـ9 الرفيع المستوى لشؤون الأمن.

