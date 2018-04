البرلمان الأرمنى يبحث انتخاب رئيس وزراء جديد

أعلن البرلمان الأرمني، أنه يعتزم مناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للحكومة خلال اجتماع خاص سيعقده في الأول من مايو المقبل.

وقال رئيس البرلمان آرا بابوليان في بيان صحفي نشره مكتبه الصحفي: “ستتم مناقشة موضوع انتخاب رئيس الوزراء الجديد لأرمينيا في اجتماع خاص للجمعية الوطنية للجمهورية (البرلمان)، سيعقد في الأول من مايو”.

وفي وقت سابق رجح رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان أرمينيا كيفورك كوستانيان، أن يصوت البرلمان على انتخاب رئيس الحكومة في الثاني من مايو المقبل، وقال كوستانيان: “وفقا للتشريعات السارية، يجب أن يجري انتخاب رئيس وزراء جديد خلال 7 أيام من تاريخ استقالة رئيس الحكومة”.

وفي 23 أبريل الجاري، أعلن رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركيسيان استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من إتمامه تشكيل الحكومة، إثر إصلاحات دستورية منحت رئيس الحكومة صلاحيات أوسع من رئيس الجمهورية.

وتشهد العاصمة الأرمينية يريفان منذ 13 أبريل، احتجاجات عارمة للمعارضة ضد تعيين سركيسيان، في منصب رئيس الوزراء.

وتم إعلان يومي 30 أبريل و1 مايو عطلة رسمية في أرمينيا، على أن يعقد البرلمان جلسته الدورية في الـ2 من مايو لانتخاب رئيس الوزراء، فيما يبقى نيكول باشينيان زعيم الكتلة المعارضة “ييلك” المرشح الوحيد حتى تاريخه لمنصب رئيس الوزراء.

