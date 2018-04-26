عشرات القتلى وألاف الجرحى منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار

عين ليبيا

ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية في 30 مارس الماضي إلى 42 شهيداً، بعد وفاة الصحفي “أحمد أبو حسين” مساء أمس الأربعاء متأثراً بجراحه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينيةأنه «منذ بدء مسيرة العودة سقط نحو 40 شهيداً، و5511 إصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع»، موضحاً أن حوالي 143 إصابة ما زالت في حالة خطرة.

هذا ووثقت الوزارة إصابة 1738 فلسطينياً بالرصاص الحي، ونحو 394 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب 611 بالاختناق جراء الغاز المدمع، فيما لم يوضح الإحصاء طبيعة 625 إصابة.

وعن أماكن الإصابات، قالت الوزارة أن «الاحتلال الإسرائيلي أصاب 227 مواطناً في الرقبة والرأس، ونحو 440 مواطنا في الأطراف العلوية، و115 آخرين في الظهر والصدر، وحوالي 142 مواطنا في البطن والحوض، فيما أصاب 1704 أشخاص في الأطراف السفلية».

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