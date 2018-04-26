سوريا الديمقراطية: مستعدون للتعاون مع قوات عربية.. وداعش يسيطر على مساحة تعادل لبنان

كشف مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سورية الديمقراطية"، أن تنظيم داعش لايزال يسيطر على عشرة آلاف كيلومتر مربع في سوريا، وهو ما يساوي مساحة لبنان.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته، اليوم الخميس، تحدث عبدي عن احتمالات انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، وقال: إن "الولايات المتحدة ودول التحالف جاءوا إلى سوريا لمحاربة داعش، والأخير لم يتم القضاء عليه نهائياً، وهناك خلايا نائمة موجودة في المناطق المحرّرة ولايزالون يشكلون خطرا.. داعش لايزال يسيطر على عشرة آلاف كيلومتر مربعا، ما يساوي مساحة لبنان".

ولفت إلى أنه عقد اجتماعاً مطولاً مع بريت ماكجورك، ممثل الرئيس الأمريكي في غرفة التحالف الدولي، قبل أيام، لمناقشة تصريحات الرئيس دونالد ترامب وعزمه سحب قوات بلاده من سوريا، ونقل له أن الإدارة الأمريكية في مرحلة صناعة القرار ودراسة صياغته.

وكشف أن الوجود الأمريكي في سوريا لا يقتصر على المستوى العسكري، موضحا أن هناك بعثات رسمية من الوزارات تعمل هنا على الأرض، إضافة إلى البعثات الفرنسية والبريطانية.

وحول احتمال قدوم قوات عربية إلى سورية تابع: "نحن نعمل مع التحالف على طرد الإرهاب من سوريا، وليست لدينا مشكلة في حال دخلت قوات عربية بالتنسيق مع التحالف الدولي وسنتعاون معها".

وأكد أن قواته التي تضم 60 ألفا، شكلت "قوات حرس حدود" من ثلاثين ألفا، وانتشرت على الحدود مع تركيا شمالاً، والحدود العراقية المحاذية لمناطق داعش شرقا، وعلى طول الخط الجنوبي لنهر الفرات الخاضع لسيطرة النظام.

وأضاف أنه من غير الممكن تغيير نظام بشار الأسد عسكريا، مؤكدا أن جميع الأطراف اقتنعت بذلك بما فيها تركيا، لذا يجب التفاهم معه وإحداث تغيير ديمقراطي في بنيته.

وحول عائدات موارد النفط والغاز التي تسيطر عليها القوات، قال :"بالنسبة لهذه المنشآت النفطية في دير الزور فهي شبه معطلة بالوقت الحالي، ولا تنتج أكثر من 10 في المائة، معمل كونوكو مثلاً خارج الخدمة حالياً ولا ينتج أي شيء بسبب الأعطال والتعرض للقصف والاعتداءات … باقي الحقول أيضا … قمنا بتسليمها لأهالي منطقة دير الزور، لاستثمارها ومنح جزء من وارداتها لمجلس دير الزور العسكري ومجلسها المدني".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا