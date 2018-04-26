اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بموسكو لمناقشة الوضع في سوريا.. السبت

أكدت وزارة الخارجية في أنقرة، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، بعد غد السبت، في موسكو، لمناقشة الوضع في سوريا.

ويشار إلى أن الدول الثلاث هي الضامنة لمفاوضات أستانة، التي تشكلت العام الماضي، بهدف الحد من التوتر في سوريا، ولدى الدول الثلاث قوات برية ووكلاء في سوريا.

وسيكون الاجتماع هو الأول بين الدول الثلاث، منذ أن استعادت الحكومة السيطرة على آخر جيب يسيطر عليه المتمردون على مشارف دمشق، الغوطة الشرقية.

وتقول المعارضة والقوى الغربية، إن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية لمهاجمة الغوطة الشرقية، خلال المراحل الأخيرة من هجومها.

ومن جانبها، تنفي روسيا هذه المزاعم، وأطلقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عشرات الصواريخ ضد أهداف حكومية سورية، في أعقاب الهجوم المزعوم.

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