استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف منذ بدء مسيرات العودة في غزة

أظهرت إحصائية رسمية نشرت، اليوم الخميس، استشهاد 40 فلسطينيا وجرح أكثر من خمسة آلاف، منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 من الشهر الماضي.

وجاء في الإحصائية ، التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد الجرحى في المسيرات بلغ 5511 مصابا، من بينهم 592 طفلًا و192 سيدة.

وأوضحت الإحصائية، أن من ضمن الإصابات 143 حالة خطيرة، و1710 متوسطة، و1515 طفيفة، ومن بين إجمالي المصابين 1738 بالرصاص الحي.

وأفادت بأن 227 إصابة بالرقبة والرأس، و440 بالأطراف العلوية، و115 بالظهر والصدر، و142 في البطن والحوض، و1704 بالأطراف السفلية، و740 إصابة بأماكن متعددة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرات العودة دعت إلى أكبر احتشاد شعبي، غدا الجمعة، على أطراف شرق قطاع غزة في إطار "جمعة الشباب الثائر".

وتستهدف هيئة مسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر المقبل عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 لما يسميه الفلسطينيون بـ "يوم النكبة".

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