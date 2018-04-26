الصحف الفرنسية: ترامب و ماكرون يعدان الطاولة السياسية للعب البوكر النووي في كوريا وإيران

ركزت الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم على تقييم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واشنطن، البداية من صحيفة "لوبينيون" والتي كتب فيها جان-دومينيك ميرشيه مقالا أبدى فيه تحفظه على حصيلة زيارة الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة للاتفاق حول "البرنامج النووي الإيراني"، وقال إن الرئيس ماكرون كان مبدئيا يريد إنقاذه، لكنه انتهى إلى اقتراح "اتفاق جديد"، ما يعني أن ماكرون رضخ للشروط الأمريكية من دون أن يضمن النتائج.

وخلص المقال إلى أن ماكرون رفض مواجهة ترامب كي يتجنب استعادة سيناريو الصراع بين شيراك وبوش الابن عام 2003 باسم الحفاظ على تعددية أطراف ضامنة للديمقراطية، لكنها محصورة بدول الغرب.

وإلى صحيفة "لاكروا" التى أشارت لذات السياق في افتتاحيتها، حيث أن ماكرون لم ينجح حتى الآن بتسجيل النقاط، وأضافت أن إقبال الرئيس ترامب على التفاوض مع كوريا الشمالية، التي تعد منافسا يوازي إيران بالإشكاليات التي يطرحها، قد يدعو الرئيس الأمريكي إلى التروي فيما يخص طهران".

وبالانتقال إلي صحيفة "لي زيكو"، حيث رأت أن الرئيس الفرنسي محق باقتراحه اتفاقا جديدا موسعا، وذلك بسبب ثغرات الاتفاق الموقع عام 2015 مع إيران، بسبب تجميده تخصيب اليورانيوم لمدة عشرة أعوام فقط، عدا أنه لم يلحظ الأنشطة البالستية لطهران ولا تلك المزعزعة لاستقرار العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وأضافت "لي زيكو" أن إعادة النظر بالاتفاق ليست محصورة بفرنسا والولايات المتحدة، بل إنها تتخطاهما إلى القوى الأخرى الموقعة والرافضة للتفاوض مجددًا على الاتفاق، وقد اعتبرت أن الاتفاق على علاته أفضل من الفراغ لما يفترضه من عودة إيران إلى عمليات التخصيب، عدا عن فرض واشنطن العقوبات على الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا