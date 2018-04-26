الأمم المتحدة: تم تمويل برنامج دعم اللاجئين السوريين بنسبة 27% فقط

عين ليبيا

أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة «مارك لوكوك» أن الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على التكيف، التي تسعى الأمم المتحدة من خلالها إلى تأمين مبلغ 5.6 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، قد مولت بنسبة 27%، حيث التزم المانحون الدوليون في مؤتمرات سابقة بـ 1.2 مليار دولار.

هذا بجانب نداء آخر إنساني بمقدار 3.6 مليار دولار لتوفير المساعدة والحماية لإنقاذ حياة 13.1 مليون شخص داخل سوريا، كما أكد المجتمع الدولي أيضا تمويل 3.4 مليار دولار للعمل الإنساني خلال عامي 2019 و2020 للاستجابة للأزمة السورية.

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