رئيس الوزراء العراقي يصل اقليم كردستان لأول مرة منذ الإستفتاء

عين ليبيا

وصل رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي إلى مطار أربيل بإقليم كردستان العراق حيث قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني كان في استقبال العبادي عند الوصول بحسب بي بي سي.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها العبادي إلى أربيل منذ تسوية أزمة استفتاء الانفصال مطلع العام بعدما نظمته حكومة الاقليم الخريف الماضي والغت الحكومة المركزية في بغداد نتائجه.

ويجري العبادي جولة ترويجية في أنحاء البلاد للائحته ائتلاف النصر قبيل الانتخابات العامة المرتقبة بحسب وسائل إعلام عراقية.

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