الحكومة التونسية توصد أبواب التوظيف في القطاع العمومي أمام الباحثين عن عمل

عين ليبيا

كشفت الحكومة التونسية التي يرأسها يوسف الشاهد أمس الأربعاء، عن إغلاق أبواب التوظيف في القطاع العمومي أمام الباحثين عن عمل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، في خطوة تستهدف الحد من النفقات والمصاريف العمومية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

حيث صدر هذا القرار في منشور حكومي حول إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2019، وتقرّر التخلي عن الانتداب في الوظيفة العمومية السنة المقبلة، باستثناء خريجي مدارس التكوين والتدريب.

في سياق متصل يقول محللون أن من شأن هذا القرار، أن يضاعف من أعداد العاطلين عن العمل في تونس الذي يبلغ حوالي 650 ألفاً من بينهم حوالي 200 ألف من أصحاب الشهادات العليا، يعوّلون منذ تخرجهم على الانتداب في القطاع العام خاصة خريجي الشعب الأدبية والاجتماعية، بسبب انحسار مواطن الشغل في القطاع الخاص.

حيث تواجه تونس تحديا لخلق فرص عمل للعاطلين من الشباب، وقد اتجهت إلى اتّباع خطة تقوم على تشجيع الشباب على بعث مشاريع خاصة والنفاذ إلى سوق الشغل بمبادرات ذاتية.

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