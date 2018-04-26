قوات النظام السوري تسيطر على منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق

عين ليبيا

أعلن الجيش السوري الأربعاء سيطرته بالكامل على منطقة القلمون الشرقي مع اجلاء آخر دفعة من مقاتلي المعارضة منها، في وقت يواصل هجومه العنيف على مخيم اليرموك، آخر معقل لتنظيم الدولة جنوب العاصمة بحخسب فرانس برس.

وأعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء ان فريق خبرائها زار موقعاً ثانياً للهجوم الكيميائي المفترض في دوما قرب دمشق.

كما صرحت المنظمة في بيان “اليوم قام فريق بعثة تقصي الحقائق بزيارة الى موقع ثان في دوما وجمع عينات فيه”، وذلك في اطار التحقيق حول هجوم مفترض بغاز سام وقع في المدينة في 7 ابريل الحالي.

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