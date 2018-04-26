عاصفة رعدية تجتاح مدينة سعودية وتحول نهارها إلى ليل

بريدة-العنوان

اجتاحت عصر اليوم الخميس عاصفة رعدية، مدينة بريدة في منطقة القصيم – وسط السعودية – انقلب معها النهار إلى ليل، فأتبعها مطر شديد شمل القصيم، وسط حالة من عدم الاستقرار المناخي الذي تشهده المنطقة منذ أيام.

وتسببت العاصفة الشديدة المصحوبة بزخات البرد وفق وسائل إعلام سعودية بسقوط لوحات للمحال التجارية، كما تهشمت الواجهات الزجاجية لمحالّ أخرى.

كما تسببت بسقوط بعض مظلات السيارات، واقتلعت الأشجار، وتسبب البرد بتكسير زجاج بعض السيارات، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدها هواة توثيق الأمطار توضّح الأضرار التي حدثت ببريدة بعد العاصفة الماطرة.

وقد استعدّ الدفاع المدني بوقت باكر للحالة المطرية التي تشهدها القصيم هذه الأثناء، ومتوقع استمرارها وتشمل المنطقة كاملة، محذرا من أي تهور أثناء المطر، وحث على التقيّد بوسائل السلامة المرورية.

المصدر-وكالات

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