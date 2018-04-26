ميركل تتوجه إلى واشنطن في ثاني زيارة لأمريكا في عهد ترامب وسط مخاطر اندلاع حرب تجارية

توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إلى واشنطن في ثاني زيارة للولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، وفي ظل خطر الحرب التجارية الذي يلوح في الأفق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي وأزمات دولية عديدة.

ومن المحتمل أن يتصدر جدول أعمال الاجتماع المقرر أن يستمر لمدة ساعتين ونصف في البيت الأبيض في واشنطن مساء الغد الجمعة (بالتوقيت الألماني) مناقشة التعريفات الجمركية التي هدد بها ترامب على واردات الصلب والألومنيوم وسيارات ألمانية وكذلك الأزمات الراهنة في سوريا وإيران.

ومن المتوقع أن تستغرق زيارة ميركل للولايات المتحدة 22 ساعة بشكل إجمالي.

وسوف يتابع المراقبون زيارة ميركل وطريقة التعامل الشخصي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باهتمام كبير.

وتأتي زيارة ميركل بعد زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن هذا الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام وكانت مصحوبة بقدر كبير من المغالاة.

وليس واضحا ما إذا كانت المستشارة سوف تستطيع تحقيق أوجه تقدم ولو بسيطة على الأقل في اهتماماتها المحورية.

يشار إلى أن ميركل تسعى لتجنب حدوث حرب تجارية يمكن أن تتسبب في خسائر للصناعة الألمانية.

وتسعى ميركل مع أوروبا للحيلولة دون خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع طهران؛ لأنها تتخوف من حدوث دوامة جديدة للتسلح النووي بالمنطقة.

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