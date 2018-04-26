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سفير بريطانيا فى واشنطن: ترامب يزور لندن يوليو المقبل

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن السفير البريطاني فى واشنطن اليوم الخميس أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف يزور بريطانيا فى 13 يوليو لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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