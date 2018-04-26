سفير بريطانيا فى واشنطن: ترامب يزور لندن يوليو المقبل

أعلن السفير البريطاني فى واشنطن اليوم الخميس أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف يزور بريطانيا فى 13 يوليو لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماى.
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ايوان ليبيا
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