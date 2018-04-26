مراسم توقيع فرص تعاون ثنائية بين ألمانيا وفرنسا | صور

نشرت الوكالة الفرنسية اليوم الخميس صورًا لوزيرة الدفاع الألمانية " أورسولا فون دير لين"، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية "فلورنس بارلى" داخل المعرض الجوى الدولي المقام في برلين.

وتظهر بعض الصور وزيرة الدفاع الألمانية ونظيرتها الفرنسية وهما تتبادلان القبلات بعد مراسم التوقيع لفرص التعاون الثنائية الوطنية.

و كان بعض المنظمين قد أشاروا إلي أن أكثر من 1000 عارض سوف يعرضون خبراتهم من الطيران المدني إلى الدفاع والأمن، ومن الشركات الكبرى إلى الموردين المتخصصين للغاية و سوف يبدأ المعرض من 25 إلى 29 أبريل .

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