هل يتم استبدال منصبى رئيسى الجمهورية والبرلمان بين السنة والكرد ؟

نفى النائب عن التحالف الكردستانى العراقى محمد عثمان، اليوم الخميس، وجود اتفاق حول تولى المكون الكردى منصب رئاسة البرلمان مقابل تسليم منصب رئاسة الجمهورية إلى المكون السنى بالدورة المقبلة.

وقال عثمان -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية – إنه لا توجد أى اتفاقات بين الأحزاب الكردية وباقى الأطراف السياسية حول استبدال منصبى رئيسى الجمهورية والبرلمان بين المكونين الكردى والسنى بالدورة المقبلة ، مشيرا إلى أن الكتل الكردستانية لم تتفق أو تطرح هذا الأمر بشكل رسمى فيما بينها ضمن المناقشات والاجتماعات التى تجرى.

وكان الأمين العام للاتحاد الإسلامى لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر البياتى قد كشف -فى وقت سابق، عن حراك سياسى يجرى لإيجاد تغيير يُتفق عليه يتضمن ترشيح شخصة كردية لاستلام رئاسة مجلس النواب وشخصية من السنة لاستلام رئاسة الجمهورية.

