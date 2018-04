أطفال فى مقرات الحكومة الأمريكية احتفالا بيوم “خذ طفلك للعمل”

عقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مؤتمرا صحفيا فى قاعات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للأطفال فى يوم الاحتفال بـ” خذ طفلك إلى العمل اليوم“.

وحملت سارة ساندرز اطفالها خلال المؤتمر الصحفى التى عقدته للأطفال اليوم الخميس، بالبيت الأبيض، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وعلى الهواء مباشرة، بثت شبكة ” abc” الأمريكية، النشرة الجوية التى تقادمها عالمة الأرصاد الجوية كارين روجرز، بصحبة ابنها “كيفين“.

وفى الاحتفال ذاته ظهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وسط مجموعة من الأطفال فى مكتبه بالبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما اجتمع عدد من الأطفال فى مبنى الكونجرس الأمريكى “الكابيتول” وتحدث إليهم رئيس مجلس النوب بول ريان، ونانسي بيلوسي ، رئيسة الأقلية في مجلس النواب

