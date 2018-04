وافق الكونجرس الأمريكى الخميس، على تعيين مدير “سى أى ايه” حاليا مايك بومبيو وزيرا للخارجية، فى خطوة اعتبرت ضرورية لكى ينكب سريعا على ملفى كوريا الشمالية والنووى الإيرانى.

ويصنف بومبيو في خانة “الصقور” لمواقفه المتشددة، ومن المتوقع أن يغادر العاصمة الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة للمشاركة فى اجتماع للحلف الأطلسى فى بروكسل.

