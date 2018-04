أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الخميس، بأن 9 إسرائيليين لقوا مصرعهم، وفُقد 6 آخرون، بسبب الفيضانات التى أزاحت حافلة تقل تلاميذ مدرسة فى منطقة وادى عربة جنوبى إسرائيل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحافلة كانت تقل أثناء الحادثة 25 تلميذا، وتبحث طواقم إنقاذ بمساعدة طائرات مروحية عن المفقودين.

