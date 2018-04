أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدنى بمحافظة الطائف، اليوم الخميس تنبيه متقدم صادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل مركزى الهدا، والشفا، ومحافظة ميسان، ومركزى بنى سعد وظلم ، ومحافظتى رنية والخرمة والأجزاء المجاورة لها، بالإضافة إلى الرياض ونجران وتبوك مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدنى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل بقواها البشرية والآلية لمواجهة أى طارئ نتيجة استمرار هطول الأمطار التى تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها والأجزاء الجنوبية والشرقية منها، ما ينتج عنها من جريان للسيول فى عدد من الأودية .

وأوضح المتحدث الرسمى للدفاع المدنى بالطائف العقيد ناصر الشريف أنه تم وضع الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدنى لمواجهة مثل هذه الحالات ، وتم نشر دوريات السلامة وفرق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة تجهيزاً فنياً متكامل ، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات ، حيث تمركزت فى المواقع التى قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيول مما يمكنها من سرعة التدخل الفورى ومباشرة الحالات التى تستدعى ذلك

The post أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تضرب المملكة العربية السعودية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية